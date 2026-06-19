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JPNN.com Bali Kriminal KPK Obok-obok Kantor Imigrasi Denpasar, Sita Empat Boks Dokumen

KPK Obok-obok Kantor Imigrasi Denpasar, Sita Empat Boks Dokumen

Jumat, 19 Juni 2026 – 18:44 WIB
KPK Obok-obok Kantor Imigrasi Denpasar, Sita Empat Boks Dokumen - JPNN.com Bali
Penyidik KPK dikawal aparat kepolisian memasukkan koper berisi dokumen ke dalam mobil seusai menggeledah Kantor Imigrasi Denpasar, Jumat (19/6). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Denpasar, Bali, Jumat (19/6).

Mengendarai empat mobil SUV, belasan penyidik masuk Kantor Imigrasi Denpasar pada pukul 09.30 WITA.

Untuk mengelabui awak media, para penyidik KPK itu tidak memakai rompi pada saat bertugas, seperti biasanya.

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Mereka segera masuk ke beberapa ruangan Kantor Imigrasi Denpasar untuk mencari dokumen yang dibutuhkan demi membongkar kasus pemerasan yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) Silmy Karim.

Pantauan di lokasi, penyidik KPK keluar dari Kantor Imigrasi Denpasar pada pukul 15.45 WITA dengan membawa empat boks dokumen.

Para penyidik KPK kemudian pergi tanpa memberi pernyataan kepada awak media yang menunggu di Kantor Imigrasi Denpasar.

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Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media melalui telepon membenarkan penggeledahan yang dilakukan penyidik antirasuah di Kantor Imigrasi Denpasar.

"Benar, hari ini penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Imigrasi Denpasar," ujar Budi Prasetya.

Penyidik KPK menggeledah Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Denpasar, Bali, Jumat (19/6), menyita dokumen dalam kasus pemerasan WNA
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TAGS   KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Penyidik KPK imigrasi denpasar kantor imigrasi denpasar dokumen dokumen imigrasi Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim Bali korupsi

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