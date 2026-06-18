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Turis Belgia Meninggal di Vila Nusa Penida Setelah Sarapan Romantis Bareng Suami

Kamis, 18 Juni 2026 – 21:12 WIB
Turis Belgia Meninggal di Vila Nusa Penida Setelah Sarapan Romantis Bareng Suami - JPNN.com Bali
Ilustrasi mayat wisatawan perempuan asal Belgia, Ann Marie J. Vandecaesbeek, 57, yang ditemukan meninggal dunia saat menginap di Penida Bambu Green Villas, Dusun Biaung, Desa Ped, Nusa Penida, Klungkung, Selasa (16/6). Foto: Dokumen JPNN.com

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Niat menikmati indahnya kawasan wisata Nusa Penida, Klungkung, Bali, justru berakhir duka.

Seorang wisatawan perempuan asal Belgia, Ann Marie J. Vandecaesbeek, 57, ditemukan meninggal dunia saat menginap di Penida Bambu Green Villas, Dusun Biaung, Desa Ped, Nusa Penida, Klungkung, Selasa (16/6).

Tragedi ini bermula ketika korban dan suaminya, Nico Carina P. Tetaert, baru saja menyelesaikan sarapan romantis di area kolam renang vila sekitar pukul 08.00 WITA.

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Mereka kemudian kembali ke kamar untuk bersiap-siap melanjutkan agenda wisata.

Petaka datang satu jam kemudian.

Saat berada di kamar mandi, Nico Carina mendengar suara samar sang istri yang memanggil namanya.

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Begitu melangkah keluar, betapa terkejutnya Nico melihat sang istri sudah terkapar tak sadarkan diri di lantai kamar.

Staf vila yang mendapat laporan darurat langsung memberikan napas buatan sembari menunggu ambulans.

Seorang wisatawan perempuan asal Belgia, Ann Marie J. Vandecaesbeek, 57, ditemukan meninggal dunia saat menginap di Penida Bambu Green Villas, Nusa Penida
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TAGS   wisatawan WNA belgia WNA Belgia meninggal nusa penida sarapan polsek nusa penida Klinik Nusa Medika

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