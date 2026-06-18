Lahan Kosong di Pemogan Terbakar, Enam Unit Damkar Denpasar Dikerahkan, Lihat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Musibah kebakaran kembali terjadi di Kota Denpasar.

Tumpukan material bongkaran bangunan yang berada di sebuah lahan kosong di kawasan Pemogan, Denpasar, hangus dilalap si jago merah, Kamis (18/6) dini hari.

Petugas pemadam kebakaran bahkan harus berjibaku memadamkan api yang sempat menyebar di empat titik berbeda.

“Insiden kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 02.30 WITA,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (18/6).

Peristiwa ini pertama kali direspon oleh Damkar Kota Denpasar setelah menerima panggilan darurat dari warga.

Salah seorang anggota Damkar yang bertugas, Wiwin, menyebutkan, laporan awal yang diterima lewat telepon menginfokan adanya kebakaran semak-semak di kawasan Suwung Kauh, Pemogan sekira pukul 02.45 WITA.

"Namun, setelah petugas Damkar tiba di lokasi, ternyata yang terbakar adalah tumpukan rongsokan dari bongkaran bangunan di sebuah lahan kosong.

Lokasinya tepat di belakang pencucian mobil Mandiri 24/7 Jalan Bypass Ngurah Rai," kata Iptu Gede Adi Saputra Jaya.