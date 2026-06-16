Terungkap, Janda NKSD Sempat Beri ASI Sebelum Mulut si Bayi Dilakban, ternyata

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Polsek Denpasar Barat berhasil menangkap seorang janda berinisial NKSD, 33, pembuang bayi di pinggir sebuah gang di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, Jumat (12/6) sore pukul 15.30 WITA.

Karyawan swasta ini diamankan enam jam pada hari yang sama setelah aksinya terbongkar kepolisian.

Menurut Kapolsek Denpasar Barat Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati, pelaku NKSD melahirkan bayi perempuannya secara mandiri di dalam kamar rumahnya sekitar pukul 13.00 WITA.

NKSD melahirkan tanpa bantuan tenaga medis maupun orang lain.

Pelaku bahkan tega memotong sendiri tali pusar bayinya menggunakan gunting yang sudah disiapkan.

"Tersangka sempat menggendong dan memberikan ASI kepada bayi perempuannya itu,” ujar Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati.

Pada saat itulah niat buruk membuang darah dagingnya sendiri muncul.

Niat buruk yang sudah dipendam pelaku sejak mengetahui dirinya hamil pada Oktober 2025 akhirnya dilaksanakan.