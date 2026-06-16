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JPNN.com Bali Kriminal Terungkap, Janda NKSD Sempat Beri ASI Sebelum Mulut si Bayi Dilakban, ternyata

Terungkap, Janda NKSD Sempat Beri ASI Sebelum Mulut si Bayi Dilakban, ternyata

Selasa, 16 Juni 2026 – 07:54 WIB
Terungkap, Janda NKSD Sempat Beri ASI Sebelum Mulut si Bayi Dilakban, ternyata - JPNN.com Bali
Warga di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, mengevakuasi bayi merah dengan mulut dilakban di dalam tas belanja ungu pada Jumat (12/6) pukul 11.45 WITA. Ibu pembuang bayi NKSD berhasil ditangkap polisi setelah enam jam beraksi. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Polsek Denpasar Barat berhasil menangkap seorang janda berinisial NKSD, 33, pembuang bayi di pinggir sebuah gang di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, Jumat (12/6) sore pukul 15.30 WITA.

Karyawan swasta ini diamankan enam jam pada hari yang sama setelah aksinya terbongkar kepolisian.

Menurut Kapolsek Denpasar Barat Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati, pelaku NKSD melahirkan bayi perempuannya secara mandiri di dalam kamar rumahnya sekitar pukul 13.00 WITA.

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NKSD melahirkan tanpa bantuan tenaga medis maupun orang lain.

Pelaku bahkan tega memotong sendiri tali pusar bayinya menggunakan gunting yang sudah disiapkan.

"Tersangka sempat menggendong dan memberikan ASI kepada bayi perempuannya itu,” ujar Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati.

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Pada saat itulah niat buruk membuang darah dagingnya sendiri muncul.

Niat buruk yang sudah dipendam pelaku sejak mengetahui dirinya hamil pada Oktober 2025 akhirnya dilaksanakan.

Menurut Kapolsek Denpasar Barat Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati, pelaku NKSD melahirkan bayi perempuannya secara mandiri di dalam kamar rumahnya
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TAGS   janda bayi pembuangan bayi Air Susu Ibu ASI lakban tas belanja Denpasar polsek denpasar barat

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