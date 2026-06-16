JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Janda Pembuang Bayi di Denpasar Ditangkap Polisi, Terancam Lima Tahun Penjara

Janda Pembuang Bayi di Denpasar Ditangkap Polisi, Terancam Lima Tahun Penjara

Selasa, 16 Juni 2026 – 07:34 WIB
Janda Pembuang Bayi di Denpasar Ditangkap Polisi, Terancam Lima Tahun Penjara - JPNN.com Bali
Kapolsek Denpasar Barat Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati membeberkan penangkapan seorang janda berinisial NKSD, Senin kemarin (15/6). Janda 33 tahun itu diamankan, setelah membuang bayinya, Jumat (12/6) lalu. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Polsek Denpasar Barat berhasil mengungkap kasus penelantaran anak yang terjadi di wilayah hukumnya.

Seorang janda berinisial NKSD, 33, ditangkap setelah nekat membuang bayi perempuan yang baru saja dilahirkannya di pinggir sebuah gang di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, Jumat (12/6) sore pukul 15.30 WITA.

Pelaku yang bekerja sebagai karyawan swasta ini diringkus di kediamannya hanya dalam waktu kurang dari enam jam setelah aksi nekatnya diketahui warga.

Baca Juga:

“Pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan penyidik,” kata Kapolsek Denpasar Barat Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati, Senin kemarin (15/6).

Menurut Kompol Adnyani Prabawati, pelaku NKSD diamankan setelah penyidik Polsek Denpasar Barat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa saksi.

Kasus ini mulai terkuak sekira pukul 16.00 WITA saat Polsek Denpasar Barat menerima laporan warga terkait penemuan bayi.

Baca Juga:

Merespons laporan tersebut, Kapolsek Denpasar Barat bersama Kanit Reskrim langsung turun ke TKP untuk memimpin upaya penyelamatan.

Beruntung, bayi malang tersebut berhasil diselamatkan tepat waktu.

Seorang janda berinisial NKSD, 33, ditangkap setelah nekat membuang bayi perempuan yang baru saja dilahirkannya di pinggir sebuah gang di Jalan Imam Bonjol
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   janda bayi pembuangan bayi Denpasar polisi Dinas Sosial Denpasar polsek denpasar barat Bali pasal berlapis

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda

  2. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  3. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU