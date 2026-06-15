Tiga Tempat Usaha di Sanur Hangus Dilalap Api, Minyak Goreng Jadi Pemicu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Amukan si jago merah menghanguskan tiga unit bangunan tempat usaha di Jalan Danau Poso No. 30, Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Minggu kemarin (14/6).

Insiden kebakaran ini diduga kuat dipicu oleh minyak goreng yang terlalu panas saat dipanaskan di atas kompor.

Tiga tempat usaha yang menjadi korban adalah Stumpys Bar milik Mea Hutapea, 41; My Bar Sanur milik Desi Yuningaih, 47, dan Ayu Marsini SPA milik Ayu Marsini, 43.

“Api di tempat kejadian perkara (TKP) cepat membesar karena dilokasi banyak terdapat barang-barang mudah terbakar.

Kebetulan semua tempat usaha yang terbakar berada dalam satu blok bangunan,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (15/6).

Peristiwa bermula saat seorang karyawan Stumpys Bar bernama Eva Wani Manurung, 35, sedang memanaskan minyak goreng di dapur.

Tak berselang lama, api tiba-tiba muncul dan berkobar dari dalam wajan.

Eva sempat berupaya memadamkan api dengan menutup wajan menggunakan kain basah dan mematikan kompor gas.