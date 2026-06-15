JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Tiga Tempat Usaha di Sanur Hangus Dilalap Api, Minyak Goreng Jadi Pemicu

Tiga Tempat Usaha di Sanur Hangus Dilalap Api, Minyak Goreng Jadi Pemicu

Senin, 15 Juni 2026 – 06:36 WIB
Tiga Tempat Usaha di Sanur Hangus Dilalap Api, Minyak Goreng Jadi Pemicu - JPNN.com Bali
Delapan unit mobil Damkar Kota Denpasar dikerahkan untuk memadamkan api yang melahap tiga bangunan di Jalan Danau Poso No. 30, Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Minggu kemarin (14/6). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Amukan si jago merah menghanguskan tiga unit bangunan tempat usaha di Jalan Danau Poso No. 30, Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Minggu kemarin (14/6).

Insiden kebakaran ini diduga kuat dipicu oleh minyak goreng yang terlalu panas saat dipanaskan di atas kompor.

Tiga tempat usaha yang menjadi korban adalah Stumpys Bar milik Mea Hutapea, 41; My Bar Sanur milik Desi Yuningaih, 47, dan Ayu Marsini SPA milik Ayu Marsini, 43.

Baca Juga:

“Api di tempat kejadian perkara (TKP) cepat membesar karena dilokasi banyak terdapat barang-barang mudah terbakar.

Kebetulan semua tempat usaha yang terbakar berada dalam satu blok bangunan,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (15/6).

Peristiwa bermula saat seorang karyawan Stumpys Bar bernama Eva Wani Manurung, 35, sedang memanaskan minyak goreng di dapur.

Baca Juga:

Tak berselang lama, api tiba-tiba muncul dan berkobar dari dalam wajan.

Eva sempat berupaya memadamkan api dengan menutup wajan menggunakan kain basah dan mematikan kompor gas.

Amukan si jago merah menghanguskan tiga unit bangunan tempat usaha di Jalan Danau Poso No. 30, Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Minggu kemarin (14/6).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kebakaran sanur minyak goreng polresta denpasar Damkar Denpasar Stumpys Bar My Bar Sanur Ayu Marsini SPA

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda

  2. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  3. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU