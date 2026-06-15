Tiga Tempat Usaha di Sanur Hangus Dilalap Api, Minyak Goreng Jadi Pemicu
bali.jpnn.com, DENPASAR - Amukan si jago merah menghanguskan tiga unit bangunan tempat usaha di Jalan Danau Poso No. 30, Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Minggu kemarin (14/6).
Insiden kebakaran ini diduga kuat dipicu oleh minyak goreng yang terlalu panas saat dipanaskan di atas kompor.
Tiga tempat usaha yang menjadi korban adalah Stumpys Bar milik Mea Hutapea, 41; My Bar Sanur milik Desi Yuningaih, 47, dan Ayu Marsini SPA milik Ayu Marsini, 43.
“Api di tempat kejadian perkara (TKP) cepat membesar karena dilokasi banyak terdapat barang-barang mudah terbakar.
Kebetulan semua tempat usaha yang terbakar berada dalam satu blok bangunan,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (15/6).
Peristiwa bermula saat seorang karyawan Stumpys Bar bernama Eva Wani Manurung, 35, sedang memanaskan minyak goreng di dapur.
Tak berselang lama, api tiba-tiba muncul dan berkobar dari dalam wajan.
Eva sempat berupaya memadamkan api dengan menutup wajan menggunakan kain basah dan mematikan kompor gas.
Amukan si jago merah menghanguskan tiga unit bangunan tempat usaha di Jalan Danau Poso No. 30, Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Minggu kemarin (14/6).
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