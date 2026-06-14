Anggota TNI di NTT Ditikam Oknum Brimob, Kapendam IX/Udayana Angkat Bicara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution akhirnya angkat bicara terkait dugaan penusukan anggota Brimob oleh oknum TNI di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan hasil investigasi dan pendalaman awal oleh Subdenpom IX/1-1 Ende bersama unsur terkait, informasi yang beredar di masyarakat luas dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan.

Menurut Kolonel Amrizal, kejadian bermula ketika tiga anggota Kodim 1630/Manggarai Barat, Pratu I.B, Pratu I.W dan Pratu F.R menghadiri undangan syukuran pelantikan seorang anggota Brimob bernama Bripda J.G, pada Rabu (10/6) malam pukul 21.00 WITA.

Acara yang digelar di samping rumah orang tua Pratu I.W. di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo tersebut awalnya berlangsung hangat dan penuh rasa kekeluargaan.

Namun, suasana mendadak berubah setelah muncul instruksi misterius agar seluruh personel Brimob meninggalkan lokasi.

Sekitar 30 menit setelah itu, lebih dari 15 anggota Brimob kembali mendatangi lokasi.

"Menurut hasil pemeriksaan, setibanya di lokasi, sejumlah anggota Brimob diduga langsung menarik Pratu I.B. ke arah jalan raya sejauh kurang lebih 40 meter sebelum kemudian terjadi tindakan pemukulan dan pengeroyokan,” ujar Kolonel Amrizal dalam pernyataan resminya.

Saat Pratu I.W. berupaya memberikan pertolongan, yang bersangkutan juga menjadi sasaran pemukulan dan pengeroyokan.