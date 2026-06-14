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Pria 55 Tahun Terjebak di Tebing Pantai Pandawa Berjam-jam, Tim SAR Bertindak

Minggu, 14 Juni 2026 – 06:08 WIB
Pria 55 Tahun Terjebak di Tebing Pantai Pandawa Berjam-jam, Tim SAR Bertindak - JPNN.com Bali
Tim SAR menggunakan tali menuruni tebing Pantai Pandawa menyelamatkan seorang pria 55 tahun bernama Roger yang terjebak seusai menyelamatkan anjing, Sabtu (13/6) malam. Foto: Humas Basarnas Bali.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pria bernama Roger, 55, yang terjebak di tebing Pantai Pandawa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, Sabtu (13/6) malam.

Beruntung pencinta binatang ini berhasil diselamatkan tim SAR gabungan setelah terjebak di tebing Pantai Pandawa berjam-jam.

Kejadian bermula ketika seorang warga bernama Ratih, korban bersama tiga rekannya berniat menolong seekor anjing yang terjebak di tebing Pantai Pandawa, kemarin pukul 17.00 WITA.

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Namun nahas, Roger justru terjebak di tebing dan tidak bisa kembali ke atas.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar yang menerima laporan tersebut pada pukul 18.40 WITA langsung mengambil tindakan cepat.

“Tim kami langsung bergerak mengevakuasi korban,” ujar Kepala Seksi Operasi dan Siaga, I Wayan Juni Antara, Minggu (14/6).

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Sebanyak tujuh personel Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) langsung diberangkatkan ke lokasi kejadian.

Tiba di lokasi pada pukul 19.30 WITA, tim langsung menganalisis medan untuk menyusun teknik evakuasi yang paling aman.

Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pria bernama Roger, 55, yang terjebak di tebing Pantai Pandawa, Kuta Selatan, Badung, Bali, Sabtu (13/6) malam
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TAGS   pria Pencinta Binatang Pantai Pandawa Tebing Pantai Pandawa tim SAR Tim SAR Gabungan basarnas bali Kuta Selatan badung Bali

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