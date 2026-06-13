JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Helikopter SGI Gagal Cari Bocah Tenggelam di Pantai Kuta, Pencarian Korban Distop

Helikopter SGI Gagal Cari Bocah Tenggelam di Pantai Kuta, Pencarian Korban Distop

Sabtu, 13 Juni 2026 – 21:12 WIB
Helikopter SGI Gagal Cari Bocah Tenggelam di Pantai Kuta, Pencarian Korban Distop - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan memakai Helikopter Bell 412 milik SGi mencari dua bocah yang tenggelam di Pantai Kuta. Tim SAR menghentikan pencariaan setelah tujuh hari kedua korban belum ditemukan. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KUTA - Tim SAR gabungan secara resmi menghentikan upaya pencarian terhadap dua orang korban yang tenggelam di Pantai Kuta pada Sabtu (13/6) sore pukul 16.00 WITA.

Upaya penghentian ini berdasarkan hasil evaluasi pencarian dan batas waktu pencarian yang telah ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.

Kedua korban yang hilang misterius itu diketahui bernama Airlangga Andrianto, 13, dan Noval Aditya Saputra, 8, asal Jalan Mataram, Kuta, Badung, Bali.

Baca Juga:

"Hari ini akan kami hentikan pencarian kedua korban

Pencarian dilanjutkan dengan pemantauan dan koordinasi lintas sektoral terkait perkembangan yang terjadi lebih lanjut," ujar Kepala Seksi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar (Basarnas Bali) Juni Antara, Sabtu (13/6).

Juni Antara menerangkan bahwa, selama tujuh hari operasi pencarian dan pertolongan, Tim SAR gabungan tidak menemukan tanda - tanda yang mengarah ditemukannya korban.

Baca Juga:

"Segala upaya telah kami lakukan, mulai dari pencarian di darat, laut, bahkan udara. Namun, hingga sore hari ini hasilnya masih nihil," kata Juni Antara.

Pada operasi pencarian dan pertolongan hari ketujuh ini, Tim SAR gabungan masih mengerahkan tiga alut SAR, di antaranya rubber boat, jetski, hingga pengerahan satu unit Helikopter Bell 412 milik SGi.

Tim SAR gabungan secara resmi menghentikan upaya pencarian terhadap dua orang korban yang tenggelam di Pantai Kuta pada Sabtu (13/6) sore pukul 16.00 WITA.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   tim SAR basarnas bali pantai kuta bocah tenggelam Tim SAR Gabungan kuta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda

  2. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  3. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU