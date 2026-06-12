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JPNN.com Bali Kriminal Geger! Bayi Merah dengan Mulut Dilakban Ditemukan dalam Tas Belanja di Bali

Geger! Bayi Merah dengan Mulut Dilakban Ditemukan dalam Tas Belanja di Bali

Jumat, 12 Juni 2026 – 19:55 WIB
Geger! Bayi Merah dengan Mulut Dilakban Ditemukan dalam Tas Belanja di Bali - JPNN.com Bali
Warga di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, mengevakuasi bayi merah dengan mulut dilakban di dalam tas belanja ungu pada Jumat (12/6) pukul 11.45 WITA. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga Jalan Imam Bonjol, Gang Penataran Sari, Denpasar Barat, Bali, digegerkan penemuan seorang bayi perempuan di dalam tas belanja ungu pada Jumat (12/6) pukul 11.45 WITA.

Saat pertama kali ditemukan, kondisi bayi malang tersebut masih merah dengan mulut dalam keadaan dilakban.

Beruntung, warga yang melintas bergerak cepat menyelamatkan bayi tersebut.

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Salah satu segera menggendong dan membawanya ke warung terdekat, lalu menyelimutinya dengan kain hangat sebelum melaporkannya ke polisi.

Petugas dari Polsek Denpasar Barat bersama warga langsung melarikan bayi tersebut ke klinik terdekat.

Berdasarkan pemeriksaan medis awal, bayi dinyatakan hidup, sehat, dan tidak mengalami luka fisik.

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Peristiwa tragis yang sempat viral di media sosial Jumat hari ini langsung memicu perhatian luas masyarakat.

Warganet mayoritas geram dengan ulah orang tua bayi yang tega membuang janin dengan kondisi yang tragis.

Warga Jalan Imam Bonjol, Gang Penataran Sari, Denpasar Barat, Bali, digegerkan penemuan seorang bayi perempuan di dalam tas belanja ungu pada Jumat (12/6)
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TAGS   bayi bayi merah lakban tas belanja Denpasar Bali polsek denpasar barat penemuan bayi

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