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Tragis, Mahasiswa yang Hanyut di Buleleng Ditemukan Tewas Tertimpa Reruntuhan

Jumat, 12 Juni 2026 – 19:09 WIB
Tragis, Mahasiswa yang Hanyut di Buleleng Ditemukan Tewas Tertimpa Reruntuhan - JPNN.com Bali
Tim SAR berjibaku mengevakuasi jenazah korban Ricardo Razaq Alghivieri, 20, yang tewas tertimpa reruntuhan bangunan seusai hanjut diterjang banjir, Jumat (12/6) sore. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Kerja keras tim SAR mencari seorang mahasiswa bernama Ricardo Razaq Alghivieri, 20, yang dilaporkan hanyut terseret arus banjir di Desa Bakti Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali, Jumat (12/6) siang membuahkan hasil.

Korban Ricardo akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia pada Jumat (12/6) sore.

Menurut Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan (SAR) Buleleng Kadek Dony Indrawan, tim SAR langsung membagi personel ke dalam beberapa lokasi (SRU) di sekitar wilayah terdampak banjir pada awal operasi pencarian.

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"Kami membagi tim untuk melakukan tindakan awal berupa pencarian atau penyisiran di sekitar lokasi kejadian," ujar Kadek Dony Indrawan.

Tim yang bertugas menyisir aliran sungai terus bergerak melakukan pencarian hingga ke pinggir Pantai Pengambengan.

Pada pukul 16.15 WITA, tim SAR menerima informasi bahwa korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

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"Kami mendapat informasi bahwa target ditemukan di bawah reruntuhan rumah.

Kami selanjutnya melaksanakan evakuasi secara manual," kata Kadek Dony Indrawan.

Seorang mahasiswa bernama Ricardo Razaq Alghivieri, 20, yang dilaporkan hanyut terseret arus banjir di Desa Bakti Seraga, Buleleng, Jumat (12/6) ditemukan tewas
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TAGS   mahasiswa Buleleng hujan banjir Desa Bakti Seraga tewas reruntuhan reruntuhan bangunan Pos SAR Buleleng tim SAR

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