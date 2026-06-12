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Mahasiswa di Buleleng Bali Hanyut Terseret Banjir, Tim SAR Bergerak

Jumat, 12 Juni 2026 – 18:51 WIB
Mahasiswa di Buleleng Bali Hanyut Terseret Banjir, Tim SAR Bergerak - JPNN.com Bali
Tim SAR mencari seorang mahasiswa bernama Ricardo Razaq Alghivieri, 20, dilaporkan hanyut terseret arus banjir di Desa Bakti Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali, Jumat (12/6/2026). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Hujan lebat yang mengguyur Bali utara, Jumat (12/6) siang mendatangkan petaka.

Seorang mahasiswa bernama Ricardo Razaq Alghivieri, 20, dilaporkan hanyut terseret arus banjir di Desa Bakti Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali, Jumat (12/6/2026).

Peristiwa nahas ini terjadi sekitar pukul 12.30 WITA setelah aliran sungai yang meluap di belakang rumah korban menghantam sebagian kediamannya di Perum Griya Mahadewa Blok A4.

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Keluarga korban dan warga setempat langsung melakukan pencarian terhadap korban, tetapi tidak membuahkan hasil.

Pihak keluarga korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Tim SAR.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerima laporan kejadian dari seorang warga bernama Waskita pada pukul 13.55 WITA

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"Kami langsung merespon cepat dengan memberangkatkan delapan orang personel Pos SAR Buleleng menuju lokasi kejadian," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya.

Jarak Pos SAR Buleleng menuju perumahan tersebut cukup jauh, kurang lebih satu setengah jam lamanya.

Seorang mahasiswa bernama Ricardo Razaq Alghivieri, 20, dilaporkan hanyut terseret arus banjir di Desa Bakti Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali, Jumat (12/6/2026)
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TAGS   mahasiswa banjir hujan hujan lebat Desa Bakti Seraga Buleleng Bali basarnas bali tim SAR Pos SAR Buleleng

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