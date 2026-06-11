Duh, Cewek Arab Bikin Onar di Bandara Bali Gegara Overstay, Imigrasi Bertindak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mengambil tindakan tegas dengan mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) Arab Saudi berinisial ASAM, Rabu kemarin (10/6).

Perempuan 33 tahun tersebut dideportasi setelah terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian serta mengganggu ketertiban umum di area Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

“Yang bersangkutan dideportasi ke negara asalnya pada 10 Juni 2026 pukul 21.55 WITA dengan penerbangan Saudi Arabian Airlines tujuan Riyadh, Arab Saudi,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan, Kamis (11/6).

Sebelumnya, Rabu (10/6) pagi pukul 08.30 WITA, petugas keamanan Bandara Ngurah Rai, Bali, melaporkan adanya seorang WNA yang membuat kegaduhan.

Ulah WNA Timur Tengah itu dinilai mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum.

WNA tersebut kemudian diamankan oleh pihak keamanan bandara dan selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Satpol PP Pariwisata Badung.

Satpol PP Pariwisata Badung kemudian meneruskan koordinasi kepada Kantor Imigrasi Ngurah Rai disertai surat permohonan rekomendasi deportasi.

Permohonan tersebut merujuk pada pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.