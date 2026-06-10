JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Polda Bali Bongkar Jaringan Narkoba Bule Ukraina, Sita BB Senilai Rp700 Juta

Polda Bali Bongkar Jaringan Narkoba Bule Ukraina, Sita BB Senilai Rp700 Juta

Rabu, 10 Juni 2026 – 15:53 WIB
Polda Bali Bongkar Jaringan Narkoba Bule Ukraina, Sita BB Senilai Rp700 Juta - JPNN.com Bali
Direktur Reserse Narkoba Polda Bali Kombes Radiant mendampingi Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya menunjukkan barang bukti narkotika golongan I jenis Mephedrone jaringan internasional yang melibatkan bule Ukraina di Mapolda Bali, Rabu (10/6). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat Ditresnarkoba Polda Bali bersama Petugas Bea & Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika golongan I jenis Mephedrone jaringan internasional.

Dalam operasi ini, seorang warga negara asing (WNA) asal Ukraina bernama Bohdan Lohush, 29, berhasil diamankan.

Direktur Reserse Narkoba Polda Bali Kombes Radiant mengungkapkan bahwa dari tangan tersangka, petugas menyita bahan baku atau prekursor ekstasi tersebut senilai Rp700 juta.

Baca Juga:

"Pengungkapan ini berawal dari patroli bersama yang digelar petugas pada Kamis, 21 Mei 2026 sekitar pukul 19.30 WITA di area kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai," ujar Kombes Radiant di Polda Bali, Rabu (10/6).

Terungkapnya kasus ini bermula ketika tersangka Bohdan Lohush mendarat di Bandara Gusti Ngurah Rai dengan maskapai Qatar Airways.

“Tersangka diketahui berangkat dari Polanda, lalu transit di Doha, Qatar, sebelum menuju Bali,” kata Kombes Radiant.

Baca Juga:

Petugas yang berjaga mencurigai gerak-gerik pria kelahiran 26 September 1996 tersebut saat melewati area pemeriksaan.

Kecurigaan petugas terbukti saat dilakukan penggeledahan mendalam terhadap barang bawaannya.

Aparat Polda Bali bersama Petugas Bea & Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika golongan I jenis Mephedrone bule Ukraina
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bule WNA Ukraina bule ukraina narkoba Mephedrone ekstasi polda bali Bea dan Cukai Ngurah Rai Bandara Gusti Ngurah Rai

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  2. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

  3. Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah - JPNN.com Bali

    Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU