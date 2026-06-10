Viral Pemuda NTT Disekap & Dianiaya, Pelaku Minta Tebusan Rp100 Juta, Begini

bali.jpnn.com, KUTA - Penyidik Polsek Kuta mendalami kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang menimpa seorang pemuda berinisial YKB, 24, asal Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Peristiwa yang sempat viral di media sosial Facebook ini diduga bermula dari modus penipuan lowongan pekerjaan melalui aplikasi kencan Tinder.

“Anggota kami di lapangan masih bergerak melakukan penyelidikan terkait narasi pengeroyokan yang beredar luas di media sosial itu,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (10/6).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, peristiwa ini terungkap setelah korban YKB berhasil melarikan diri dari aksi pelaku pada Sabtu (9/5) pagi pukul 06.00 WITA.

Korban YKB segera meminta pertolongan kepada seorang pemilik warung bernama Hariyanto di Jalan Pasir Putih, Kedonganan, Kuta.

"Saksi menerangkan korban datang ke warungnya dalam keadaan panik dan mengalami luka lebam di wajah serta pelipis kiri.

Korban mengaku telah disiksa dan disekap di Hotel Liberta Kedonganan," ujar Iptu Gede Adi Saputra Jaya.

Saksi kemudian membantu menyembunyikan korban, mengantarkannya ke rumah sakit untuk visum, dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta.