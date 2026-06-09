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JPNN.com Bali Kriminal Truk Sampah Terbakar di Jalan Bypass, STNK Ikut Hangus, Diduga Korsleting

Truk Sampah Terbakar di Jalan Bypass, STNK Ikut Hangus, Diduga Korsleting

Selasa, 09 Juni 2026 – 22:05 WIB
Truk Sampah Terbakar di Jalan Bypass, STNK Ikut Hangus, Diduga Korsleting - JPNN.com Bali
Truk pengangkut sampah mengalami kebakaran di Jalan By Pass Ngurah Rai, tepatnya di depan Prima Jaya Stone, Desa Kesiman Petilan, Denpasar, Selasa (9/6). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sebuah truk Hino pengangkut sampah berwarna hijau dengan nomor polisi DK 9534 MD mengalami kebakaran di Jalan By Pass Ngurah Rai, tepatnya di depan Prima Jaya Stone, Desa Kesiman Petilan, Denpasar, Selasa (9/6).

Insiden ini diduga kuat dipicu oleh adanya korsleting pada sistem kelistrikan kendaraan.

"Benar, kejadiannya tadi pagi sekitar pukul 06.00 WITA.

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Truk bermuatan sampah tersebut sedang dalam perjalanan dari arah timur menuju ke TPA Suwung," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Selasa (9/6).

Peristiwa bermula saat sopir truk, Iyan, 43, merasakan hawa panas yang tidak biasa dari arah belakang kendaraan.

Curiga dengan kondisi tersebut, ia langsung menepikan truk untuk memeriksa bagian bak belakang.

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Saat itulah ia mendapati kobaran api sudah membakar tumpukan sampah di dalam bak truk.

Melihat api mulai membesar, Iyan bergegas mencari air untuk melakukan pemadaman mandiri.

Truk pengangkut sampah mengalami kebakaran di Jalan By Pass Ngurah Rai, tepatnya di depan Prima Jaya Stone, Desa Kesiman Petilan, Denpasar, Selasa (9/6).
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TAGS   truk truk sampah tpa suwung jalan bypass ngurah rai STNK Denpasar polresta denpasar korsleting Bali

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