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JPNN.com Bali Kriminal Aksi Begal Teror Pemotor di Denpasar, Korban Dikeroyok, Honda GL Dibawa Kabur

Aksi Begal Teror Pemotor di Denpasar, Korban Dikeroyok, Honda GL Dibawa Kabur

Selasa, 09 Juni 2026 – 19:22 WIB
Aksi Begal Teror Pemotor di Denpasar, Korban Dikeroyok, Honda GL Dibawa Kabur - JPNN.com Bali
Ilustrasi aksi begal di kawasan Renon, Denpasar, Senin (8/6) dini hari. Foto: ANTARA/Ardika

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi pencurian dengan kekerasan alias begal menimpa seorang pemuda asal Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) berinisial YAH, 24, di kawasan Renon, Denpasar Timur.

Sepeda motor Honda GL yang dikendarai korban raib dibawa kabur komplotan pelaku begal setelah dirinya dikeroyok pada Senin (8/6) dini hari sekira pukul 03.40 WITA.

"Polsek Denpasar Timur telah menerima laporan dari korban dan saat ini tim opsnal tengah melakukan penyelidikan mendalam di lapangan untuk memburu para pelaku," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Selasa (9/6).

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Kasus ini telah resmi terdaftar dengan nomor aduan Dumas/203/VI/2026/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK DENTIM/RESTA DPS/POLDA BALI.

Peristiwa bermula ketika korban YAH bersama seorang rekannya, USI, baru saja pulang bermain biliar di kawasan Jalan Tukad Batanghari, Denpasar, sekira pukul 03.00 WITA.

Korban saat itu membonceng temannya menggunakan sepeda motor Honda GL warna hitam bernomor polisi N 4798 XX.

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Saat melintas di Jalan Cok Agung Tresna, tepatnya di depan Ayam Goreng Saudi, korban tiba-tiba dipepet oleh dua orang tak dikenal yang berboncengan mengendarai Honda Vario CW.

Pelaku yang berbicara dengan logat daerah tertentu berpura-pura meminta tolong dengan dalih "sesama orang timur".

Sepeda motor Honda GL yang dikendarai korban raib dibawa kabur komplotan pelaku setelah dirinya dikeroyok pada Senin (8/6) dini hari sekira pukul 03.40 WITA.
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TAGS   begal aksi begal pemotor Denpasar renon NTT Honda GL penganiayaan polsek denpasar timur polresta denpasar

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