KPK Cium Modus Pemerasan Eks Wamen Silmy Karim, Seret Bos Kampung Rusia di Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya komunikasi antara mantan Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim alias SK dengan Direktur PT Parq Ubud Partners Andrej Frey.

Parq Ubud yang sempat ditutup dikenal sebagai Kampung Rusia di Gianyar, Bali.

Andrej Frey adalah warga negara asing (WNA) asal Jerman yang juga bertindak sebagai Direktur PT Tommorow Land Development Bali dan Direktur PT Alfa Management Bali.

Pada 24 Januari 2025, Andrej Frey ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan dan sawah dilindungi di Ubud, Bali, oleh Polda Bali.

Meski membenarkan informasi ada komunikasi antara Silmy Karim dengan Andrej Frey, Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein enggan membeberkan isi komunikasi tersebut secara rinci.

"Mungkin saya tidak bisa gambarkan secara detail karena memang ini sudah masuk substansi, tetapi betul ada informasi itu," ujar Taufik Husein dilansir dari Antara.

Menurut Taufik, informasi tersebut saat ini sedang dikembangkan penyidik KPK, terkait kemungkinan terjadinya dugaan pemerasan oleh Silmy dan kawan-kawan kepada Andrej Frey.

“Ini sedang dikembangkan oleh penyidik.