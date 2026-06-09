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JPNN.com Bali Kriminal KPK Cium Modus Pemerasan Eks Wamen Silmy Karim, Seret Bos Kampung Rusia di Bali

KPK Cium Modus Pemerasan Eks Wamen Silmy Karim, Seret Bos Kampung Rusia di Bali

Selasa, 09 Juni 2026 – 15:43 WIB
KPK Cium Modus Pemerasan Eks Wamen Silmy Karim, Seret Bos Kampung Rusia di Bali - JPNN.com Bali
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim (kiri) berjalan dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan terborgol usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026). KPK mencium indikasi pemerasan yang dilakukan Silmy Karim ke bos Kampung Rusia di Gianyar, Bali, Andrej Frey. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/agr

bali.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya komunikasi antara mantan Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim alias SK dengan Direktur PT Parq Ubud Partners Andrej Frey.

Parq Ubud yang sempat ditutup dikenal sebagai Kampung Rusia di Gianyar, Bali.

Andrej Frey adalah warga negara asing (WNA) asal Jerman yang juga bertindak sebagai Direktur PT Tommorow Land Development Bali dan Direktur PT Alfa Management Bali.

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Pada 24 Januari 2025, Andrej Frey ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan dan sawah dilindungi di Ubud, Bali, oleh Polda Bali.

Meski membenarkan informasi ada komunikasi antara Silmy Karim dengan Andrej Frey, Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein enggan membeberkan isi komunikasi tersebut secara rinci.

"Mungkin saya tidak bisa gambarkan secara detail karena memang ini sudah masuk substansi, tetapi betul ada informasi itu," ujar Taufik Husein dilansir dari Antara.

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Menurut Taufik, informasi tersebut saat ini sedang dikembangkan penyidik KPK, terkait kemungkinan terjadinya dugaan pemerasan oleh Silmy dan kawan-kawan kepada Andrej Frey.

“Ini sedang dikembangkan oleh penyidik.

KPK membenarkan adanya komunikasi antara mantan Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim alias SK dengan Direktur PT Parq Ubud Partners Andrej Frey.
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TAGS   KPK Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim Bali Wamen Silmy Karim Kampung Rusia Bos Kampung Rusia PARQ Ubud Andrej Frey WNA Jerman OTT

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