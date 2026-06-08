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JPNN.com Bali Kriminal BNN RI Buru Jaringan Bule Rusia Penyelundup 7,8 Kg Hashish ke Bali

BNN RI Buru Jaringan Bule Rusia Penyelundup 7,8 Kg Hashish ke Bali

Senin, 08 Juni 2026 – 16:17 WIB
BNN RI Buru Jaringan Bule Rusia Penyelundup 7,8 Kg Hashish ke Bali - JPNN.com Bali
Bule Rusia Sergei Khlebushchev alias SK, 40, ditangkap BNN RI di Dusun Kayang, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, Jumat (5/6) pagi sekitar pukul 08.00 WITA. Foto: BNN RI for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) masih mendalami jaringan peredaran gelap narkotika internasional yang melibatkan warga negara asing (WNA) Rusia.

Seorang perempuan bernama Kira Kochetkova alias KK, 52, dan teman prianya Sergei Khlebushchev alias SK, 40, ditangkap BNN RI di Dusun Kayang, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, Jumat (5/6) pagi sekitar pukul 08.00 WITA.

Dari tangan kedua bule Rusia itu, petugas BNN RI mengamankan barang bukti hashish seberat 7,8 kg bruto.

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“Kasus ini masih dalam penyelidikan dan terus kami kembangkan,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI Brigjen Putu Putera Sadana.

Melalui rekaman video yang diterima awak media, pengungkapan kasus ini melibatkan kerja sama lintas instansi, ada BNN RI, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Polda Bali.

“Penangkapan keduanya menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan yang lebih besar,” kata Brigjen Putu Putera Sedana dilansir dari Antara.

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Menurutnya, penyidik BNN RI masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku lain, termasuk jaringan peredaran narkotika yang beroperasi di Bali maupun lintas negara.

“Apabila ditemukan tersangka lain maupun barang bukti tambahan, akan kami sampaikan pada perkembangan berikutnya,” ucapnya.

Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) masih mendalami jaringan peredaran gelap narkotika internasional yang melibatkan warga negara asing (WNA) Rusia.
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TAGS   BNN RI bule WNA RUSIA bule rusia Hashish Bali bangli Jaringan Narkoba Internasional

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