Dua Bocah Hilang Terseret Arus Pantai Kuta, Begini Kronologinya, Mohon Doanya

bali.jpnn.com, KUTA - Dua bocah dilaporkan hilang terseret arus saat bermain bola di bibir Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (7/6) sore sekitar pukul 18.05 WITA.

Kedua korban diketahui bernama Airlangga Andrianto, 13, dan Noval Aditya Saputra, 8, asal Jalan Mataram, Kuta.

Peristiwa nahas ini bermula saat kedua korban sedang asyik bermain bola di tepi Pantai Kuta.

Berdasarkan laporan, bola yang mereka gunakan beberapa kali terlempar ke laut.

Namun, saat keduanya berusaha mengambil bola tersebut ke air, ombak besar tiba-tiba datang, menyeret tubuh mereka, hingga akhirnya menghilang dari pandangan.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas Bali) Denpasar baru menerima laporan kejadian dari seorang warga bernama Asad pada pukul 18.50 WITA.

Basarnas Bali segera menerjunkan enam personel tim siaga ke lokasi kejadian malam itu juga.

Karena terkendala jarak pandang yang terbatas pada malam hari, tim SAR gabungan fokus melakukan penyisiran di sepanjang bibir pantai.