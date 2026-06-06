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JPNN.com Bali Kriminal Pria Banyuwangi Ini Berbahaya, tak Berkutik Seusai Sikat Dolar & Rupe di Ubud

Pria Banyuwangi Ini Berbahaya, tak Berkutik Seusai Sikat Dolar & Rupe di Ubud

Sabtu, 06 Juni 2026 – 21:36 WIB
Pria Banyuwangi Ini Berbahaya, tak Berkutik Seusai Sikat Dolar & Rupe di Ubud - JPNN.com Bali
Tim Opsnal Polsek Ubud, Gianyar menangkap seorang pria asal Banyuwangi berinisial UM seusai mencuri uang turis asing yang menginap di Ubud Nyuh Bali Resort, Desa Lodtunduh, Ubud. Foto: Instagram @polsekubud

bali.jpnn.com, UBUD - Tim Opsnal Polsek Ubud, Gianyar, berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian yang menimpa seorang turis asing yang menginap di Ubud Nyuh Bali Resort, Desa Lodtunduh, Rabu (3/6) lalu.

Seorang pelaku berinisial UM, 31, asal Banyuwangi, Jawa Timur, diamankan polisi sehari setelah peristiwa pencurian terjadi.

“Pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan,” ujar Kapolsek Ubud Kompol I Wayan Putra Antara dalam pernyataan resminya.

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Peristiwa bermula ketika korban dan keluarganya menginap di Ubud Nyuh Bali Resort di Desa Lodtunduh, Ubud, Rabu (3/6) lalu dan menempati kamar nomor enam.

Peristiwa pencurian terungkap pada Kamis (4/6) seusai korban dan keluarganya sarapan pagi di restoran resort.

Pada saat kembali ke kamar, korban mendapati posisi dompetnya berantakan.

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Pada saat dicek, korban kehilangan uang tunai USD 600, 2.000 Rupe India dan Rp3,4 juta. Totalnya nilainya mencapai Rp14,5 juta.

Berdasar laporan korban, tim opsnal bergerak melakukan penyelidikan.

Tim Opsnal Polsek Ubud, Gianyar, berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian yang menimpa seorang turis asing yang menginap di Ubud Nyuh Bali Resort
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TAGS   pria Banyuwangi pria banyuwangi Ubud pencurian polsek ubud dolar Rupe wisatawan asing wisatawan

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