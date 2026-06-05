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JPNN.com Bali Kriminal Bule Selandia Baru Tewas Telungkup di Rumah Kontrakan, Saksi Gedor Pintu Kamar

Bule Selandia Baru Tewas Telungkup di Rumah Kontrakan, Saksi Gedor Pintu Kamar

Jumat, 05 Juni 2026 – 21:36 WIB
Bule Selandia Baru Tewas Telungkup di Rumah Kontrakan, Saksi Gedor Pintu Kamar - JPNN.com Bali
Tim BPBD Kota Denpasar mengevakuasi jenazah bule Selandia Baru yang ditemukan meninggal di rumah kontrakannya di Jalan Danau Tondano, Sanur, Denpasar, Kamis (4/6) kemarin. Foto: Instagram @bpbd_kota_denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Selandia Baru berinisial DSW, 47, ditemukan tak bernyawa di rumah kontrakannya di Jalan Danau Tondano Gang V Nomor 1, Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kamis (4/6).

Belum diketahui penyebab pasti kematian bule dari Negeri Kiwi ini. Dugaan sementara karena sakit yang diderita korban.

Kasihumas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, mengonfirmasi penemuan jasad korban yang pertama kali diketahui oleh rekan korban yang hendak menjenguknya sekitar pukul 06.00 WITA.

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"Saksi sengaja datang karena korban sebelumnya sempat mengeluh sakit, dan sudah dua hari belakangan ini tidak bisa dihubungi," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya kepada awak media, Jumat (5/6).

Namun, setiba di tempat kejadian perkara (TKP), korban tak merespons panggilan saksi meski pintu berulang kali digedor.

Curiga terjadi sesuatu dengan korban, saksi kemudian menghubungi pemilik kontrakan untuk melakukan pengecekan bersama.

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Karena pintu tetap bergeming, pemilik kontrakan langsung melapor ke petugas Bhabinkamtibmas setempat sebelum membuka paksa kamar.

Saat petugas melakukan pemeriksaan di dalam kamar, korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan posisi telungkup di lantai depan kamar mandi.

Bule Selandia Baru berinisial DSW, 47, ditemukan tak bernyawa di rumah kontrakannya di Jalan Danau Tondano Gang V Nomor 1, Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan
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TAGS   bule WNA Selandia Baru bule selandia baru tewas Denpasar polresta denpasar rumah kontrakan sakit

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