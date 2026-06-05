Polisi Denpasar Tangkap Pelaku Begal Dokter Muda dengan Modus Setrum, Lihat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan mengamankan seorang pria berinisial, AF, 38, asal Surabaya, pelaku begal yang menyasar seorang perempuan muda berprofesi dokter, Jihan Rizky Ramadhani, 25, di kawasan Panjer, Denpasar.

“Pelaku berhasil diamankan dan saat ini masih dalam pemeriksaan petugas,” ujar Kapolsek Denpasar Selatan AKP Agus Adi Apriyoga kemarin (4/6).

Menurutnya, peristiwa yang menimpa korban terjadi pada Minggu, 31 Mei 2026, sekitar pukul 13.00 WITA di depan toko Sunday Eyewear, Jalan Tukad Barito Timur, Denpasar.

Aksi nekat ini bermula saat korban, Jihan Rizky Ramadhani baru saja selesai membeli kacamata dan kembali ke mobil sedan merah miliknya.

Setelah menyalakan mesin kendaraan, korban lupa mengunci pintu mobil.

"Melihat celah tersebut, pelaku AF yang berjalan kaki langsung mendekati mobil, membuka pintu, dan secara brutal menembakkan alat setrum ke dada korban," ujar AKP Agus Adi Apriyoga.

Pelaku kemudian menyeret korban keluar dan mencoba menguasai mobil tersebut.

Namun, korban dengan berani berteriak meminta pertolongan. Teriakan korban memancing perhatian warga di sekitar lokasi yang langsung mengepung dan berhasil mengamankan pelaku di tempat.