JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Polisi Denpasar Tangkap Pelaku Begal Dokter Muda dengan Modus Setrum, Lihat

Polisi Denpasar Tangkap Pelaku Begal Dokter Muda dengan Modus Setrum, Lihat

Jumat, 05 Juni 2026 – 07:35 WIB
Polisi Denpasar Tangkap Pelaku Begal Dokter Muda dengan Modus Setrum, Lihat - JPNN.com Bali
Polsek Denpasar Selatan mengamankan pelaku begal, AF, 38, asal Surabaya, yang membegal seorang dokter muda Jihan Rizky Ramadhani, 25, di Panjer, Denpasar Selatan. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan mengamankan seorang pria berinisial, AF, 38, asal Surabaya, pelaku begal yang menyasar seorang perempuan muda berprofesi dokter, Jihan Rizky Ramadhani, 25, di kawasan Panjer, Denpasar.

“Pelaku berhasil diamankan dan saat ini masih dalam pemeriksaan petugas,” ujar Kapolsek Denpasar Selatan AKP Agus Adi Apriyoga kemarin (4/6).

Menurutnya, peristiwa yang menimpa korban terjadi pada Minggu, 31 Mei 2026, sekitar pukul 13.00 WITA di depan toko Sunday Eyewear, Jalan Tukad Barito Timur, Denpasar.

Baca Juga:

Aksi nekat ini bermula saat korban, Jihan Rizky Ramadhani baru saja selesai membeli kacamata dan kembali ke mobil sedan merah miliknya.

Setelah menyalakan mesin kendaraan, korban lupa mengunci pintu mobil.

"Melihat celah tersebut, pelaku AF yang berjalan kaki langsung mendekati mobil, membuka pintu, dan secara brutal menembakkan alat setrum ke dada korban," ujar AKP Agus Adi Apriyoga.

Baca Juga:

Pelaku kemudian menyeret korban keluar dan mencoba menguasai mobil tersebut.

Namun, korban dengan berani berteriak meminta pertolongan. Teriakan korban memancing perhatian warga di sekitar lokasi yang langsung mengepung dan berhasil mengamankan pelaku di tempat.

Polsek Denpasar Selatan mengamankan pelaku begal, AF, 38, asal Surabaya, yang membegal seorang dokter muda Jihan Rizky Ramadhani, 25, di Panjer, Denpasar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polsek denpasar selatan begal dokter dokter muda Setrum Modus Setrum Denpasar pelaku begal Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Cuci Gudang, Lepas Gelandang Timnas Luksemburg, Rekornya Gila - JPNN.com Bali

    Bali United Cuci Gudang, Lepas Gelandang Timnas Luksemburg, Rekornya Gila

  2. Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Asing Boris Kopitovic Resmi Hengkang - JPNN.com Bali

    Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Asing Boris Kopitovic Resmi Hengkang

  3. Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru - JPNN.com Bali

    Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU