Aksi Speeding Berujung Maut: Pelajar Patah Kaki, Motor Aerox Hangus Terbakar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi balap liar (speeding) di jalanan Denpasar, Bali kembali memakan korban.

Kecelakaan lalu lintas hebat terjadi di Jalan By Pass Ngurah Rai, tepatnya di depan pintu masuk Kafe Drupadi, Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, Kamis (4/6) dini hari pukul 02.00 WITA.

Kecelakaan ini melibatkan dua sepeda motor, menyebabkan satu di antaranya hangus terbakar hingga harus diceburkan ke kali.

Masing-masing motor Yamaha Aerox yang hangus terbakar dan Honda Stylo DK 5302 AFG.

“Dugaan sementara kecelakaan dipicu aksi speeding yang dilakukan para pelaku,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (4/6).

Kecelakaan bermula ketika motor Yamaha Aerox tanpa nomor polisi yang dikendarai seorang remaja bernama Depa, melaju di lokasi kejadian.

Tiba-tiba, motor Aerox tersebut mengalami putus timing belt hingga mengeluarkan asap pekat dan melambat secara mendadak.

Pada saat yang sama, tepat di belakangnya melaju sepeda motor Honda Stylo berpelat DK 5302 AFG yang dikendarai, Putra FP, 15.