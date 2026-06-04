Apes, Perahu Terbalik, Enam Pemancing Terombang-ambing di Perairan Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Nasib apes menimpa enam orang pemancing yang mencari ikan di Perairan Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, Rabu (3/6) malam.

Ombak tinggi di perairan Bali utara menyebabkan perahu yang mereka tumpangi terbalik pada pukul 22.49 WITA.

Enam orang pemancing yang menjadi korban itu, yakni Hamdan, 50, asal Yeh Biu, Singaraja; Herry Noval Putra, 28, asal Singaraja dan Basirun, 40, asal Candi Kuning.

Kemudian Amirul Umara, 29; Haris Maulana, 36, dan Amir Sarifudin, 43, ketiganya asal Singaraja, Buleleng.

Beruntung para korban berhasil ditemukan Tim SAR gabungan dalam keadaan selamat dan berhasil dievakuasi pada Kamis (4/6) dini hari.

Awal informasi mengenai kejadian tersebut diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) pada Rabu (3/6) pukul 23.15 WITA dari Dana, petugas KSOP Celukan Bawang.

Berdasarkan laporan yang diterima, peristiwa yang menimpa korban terjadi pada pukul 22.49 WITA.

Enam orang pemancing itu diketahui berangkat memancing di perairan Sanggalangit kurang lebih pukul 18.00 WITA, kemarin.