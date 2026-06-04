JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Apes, Perahu Terbalik, Enam Pemancing Terombang-ambing di Perairan Buleleng

Apes, Perahu Terbalik, Enam Pemancing Terombang-ambing di Perairan Buleleng

Kamis, 04 Juni 2026 – 08:37 WIB
Apes, Perahu Terbalik, Enam Pemancing Terombang-ambing di Perairan Buleleng - JPNN.com Bali
Tim SAR dikerahkan untuk mencari enam pemancing yang perahunya terbalik saat memancing di perairan Sanggalangit, Gerokgak, Buleleng, Bali, Rabu (3/6) malam. Enam pemancing berhasil ditemukan selamat dan dievakuasi ke perairan Celukan Bawang, Kamis (4/6) dini hari. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Nasib apes menimpa enam orang pemancing yang mencari ikan di Perairan Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, Rabu (3/6) malam.

Ombak tinggi di perairan Bali utara menyebabkan perahu yang mereka tumpangi terbalik pada pukul 22.49 WITA.

Enam orang pemancing yang menjadi korban itu, yakni Hamdan, 50, asal Yeh Biu, Singaraja; Herry Noval Putra, 28, asal Singaraja dan Basirun, 40, asal Candi Kuning.

Baca Juga:

Kemudian Amirul Umara, 29; Haris Maulana, 36, dan Amir Sarifudin, 43, ketiganya asal Singaraja, Buleleng.

Beruntung para korban berhasil ditemukan Tim SAR gabungan dalam keadaan selamat dan berhasil dievakuasi pada Kamis (4/6) dini hari.

Awal informasi mengenai kejadian tersebut diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) pada Rabu (3/6) pukul 23.15 WITA dari Dana, petugas KSOP Celukan Bawang.

Baca Juga:

Berdasarkan laporan yang diterima, peristiwa yang menimpa korban terjadi pada pukul 22.49 WITA.

Enam orang pemancing itu diketahui berangkat memancing di perairan Sanggalangit kurang lebih pukul 18.00 WITA, kemarin.

Nasib apes menimpa enam orang pemancing yang mencari ikan di Perairan Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, Rabu (3/6) malam.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pemancing Perairan Buleleng Sanggalangit gerokgak Buleleng Perahu perahu terbalik gelombang tinggi Pos SAR Buleleng basarnas bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Cuci Gudang, Lepas Gelandang Timnas Luksemburg, Rekornya Gila - JPNN.com Bali

    Bali United Cuci Gudang, Lepas Gelandang Timnas Luksemburg, Rekornya Gila

  2. Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Asing Boris Kopitovic Resmi Hengkang - JPNN.com Bali

    Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Asing Boris Kopitovic Resmi Hengkang

  3. Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru - JPNN.com Bali

    Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU