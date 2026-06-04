Remaja 14 Tahun Tewas Tenggelam di Tukad Campuhan Mendoyo Jembrana Bali, RIP!

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Nasib apes menimpa seorang remaja 14 tahun bernama I Made Negara.

Warga Desa Pohsanten ini dilaporkan tewas tenggelam saat berenang di Tukad Campuhan, Banjar Rangdu, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Rabu kemarin (3/6).

Korban diduga tenggelam karena belum mahir berenang.

Peristiwa nahas ini bermula ketika korban bersama dua orang temannya pergi ke Tukad Campuhan pada Rabu siang.

Setibanya di lokasi, mereka berniat untuk mandi di sungai tersebut.

"Ada tiga orang (di lokasi). Korban yang pertama mandi dengan melompat dari sandaran dum (bendungan), dan langsung tenggelam," ujar Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana Dewa Hendri.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerima laporan kejadian tersebut pada pukul 14.30 WITA, sementara waktu tenggelamnya korban diperkirakan terjadi sekitar pukul 14.00 WITA.

Merespons laporan tersebut, Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana langsung bergerak cepat. Pada pukul 15.00 WITA, tim rescue yang membawa 10 personel diberangkatkan ke lokasi untuk melakukan operasi SAR.