Basarnas Stop Pencarian Bocah 12 Tahun Hilang di Pantai Yeh Gangga, OMG!

bali.jpnn.com, TABANAN - Upaya pencarian terhadap bocah 12 tahun, I Komang Sastra, yang hilang terseret ombak di Pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Tabanan, Bali, memasuki hari ketujuh, pada Rabu (3/6).

Namun, hingga Rabu sore pukul 13.00 WITA, tim SAR gabungan belum berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

Berdasarkan hasil evaluasi dan koordinasi antara tim SAR gabungan, aparat setempat, serta pihak keluarga, disepakati operasi pencarian bocah asal Banjar Jambe Baleran, Desa Dajan Peken, Tabanan, akhirnya dihentikan.

"Perkembangan operasi SAR hingga hari ketujuh ini, resmi kami hentikan karena belum ada tanda-tanda penemuan korban," ujar Kasi Operasi dan Siaga SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Wayan Juni Antara di Tabanan, Rabu (3/6).

Kendati operasi SAR secara formal telah ditutup, pihak SAR menegaskan bahwa mereka akan tetap memantau situasi.

Jika di kemudian hari menerima laporan dari masyarakat terkait penemuan korban, operasi SAR akan dilanjutkan.

Peristiwa nahas yang dialami korban I Komang Sastra terjadi pada Kamis (28/5/2026) lalu.

Korban saat itu pergi ke Pantai Yeh Gangga bersama seorang temannya.