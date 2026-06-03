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JPNN.com Bali Kriminal Pria Berinisial TG Ini Ketiban Sial, Tertipu Modus Open BO di Benoa Bali, Duh

Pria Berinisial TG Ini Ketiban Sial, Tertipu Modus Open BO di Benoa Bali, Duh

Rabu, 03 Juni 2026 – 14:11 WIB
Pria Berinisial TG Ini Ketiban Sial, Tertipu Modus Open BO di Benoa Bali, Duh - JPNN.com Bali
Tim UKL Polsek Kuta Selatan mendalami kasus penipuan open BO di JJ Pet House, Jalan Siligita No.50, Benoa, Rabu (3/6). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polsek Kuta Selatan bergerak cepat merespons aduan masyarakat via Call Center 110 terkait dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Rabu (3/6) pagi.

Peristiwa ini bermula ketika seorang pria berinisial TG melapor sekitar pukul 07.00 WITA.

Dalam aduannya, TG mengaku menjadi korban penipuan bermodus pemesanan jasa perempuan panggilan alias open BO di kawasan JJ Pet House, Jalan Siligita No.50, Benoa.

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Kejadian bermula ketika pelapor TG awalnya menghubungi seseorang untuk memesan jasa tersebut.

Setelah sepakat, korban diminta mentransfer sejumlah uang sebagai syarat administrasi.

Sialnya, setelah uang dikirim, layanan open BO yang dijanjikan tak kunjung datang dan pelaku langsung memutus kontak.

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Mendapat laporan tersebut, Unit Kecil Lengkap (UKL) Polsek Kuta Selatan yang dipimpin Perwira Pengawas (Pawas) langsung meluncur ke lokasi.

Tim UKL Polsek Kuta Selatan segera melakukan olah TKP dan pendalaman.

TG mengaku menjadi korban penipuan bermodus pemesanan jasa perempuan panggilan alias open BO di kawasan JJ Pet House, Jalan Siligita, Benoa
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TAGS   pria open bo penipuan benoa polsek kuta selatan Bali Tim UKL Polsek Kuta Selatan

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