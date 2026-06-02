JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Lansia Asal Kediri Tabanan Hilang saat Tengok Ternak, Keluarga Panik

Lansia Asal Kediri Tabanan Hilang saat Tengok Ternak, Keluarga Panik

Selasa, 02 Juni 2026 – 20:33 WIB
Lansia Asal Kediri Tabanan Hilang saat Tengok Ternak, Keluarga Panik - JPNN.com Bali
Tim SAR dari BPBD Tabanan ikut turun tangan mencari lansia asal Kediri, Tabanan, I Ketut Sadra, yang hilang saat mengecek ternaknya di kandang, Selasa (2/6). Foto: Instagram @bpbd_kab_tabanan

bali.jpnn.com, TABANAN - Keluarga I Ketut Sadra, 71, asak Banjar Dinas Batugaing, Desa Beraban, Kediri, Tabanan, Bali, lagi panik.

Pasalnya, pria lanjut usia (lansia) ini dilaporkan hilang misterius seusai menengok ternak di belakang rumahnya, Minggu (31/5) lalu.

Tim SAR gabungan pun diturunkan untuk mencari korban sejak kemarin (1/6), tetapi hingga Selasa (2/6) sore korban belum ditemukan.

Baca Juga:

“Upaya pencarian korban masih berlanjut,” ujar Kapolsek Kediri Kompol I Putu Budiawan kepada awak media.

Korban diketahui pamit meninggalkan rumah sejak Minggu (31/5) sore pukul 13.00 WITA.

Alasan korban ke keluarganya saat itu untuk menengok ternaknya yang ada di kandang belakang rumah.

Baca Juga:

Versi saksi, korban keluar rumah sambil membawa sabit.

Yang aneh, berdasar rekaman CCTV di lokasi kejadian, korban menuju ladang milik orang lain, bukan ke kandang ternaknya.

Keluarga I Ketut Sadra, 71, asak Banjar Dinas Batugaing, Desa Beraban, Kediri, Tabanan, Bali, lagi panik setelah korban hilang tanpa jejak
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   lansia Kediri tabanan orang hilang ternak polsek kediri BPBD Tabanan Tim SAR Gabungan tim SAR

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru - JPNN.com Bali

    Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru

  2. Bali United Lepas Yabes Roni, Era Indra Sjafri Tersisa Ricky Fajrin - JPNN.com Bali

    Bali United Lepas Yabes Roni, Era Indra Sjafri Tersisa Ricky Fajrin

  3. Piala ASEAN 2026: Bomber Bali United Cetak Hattrick, Pikat John Herdman - JPNN.com Bali

    Piala ASEAN 2026: Bomber Bali United Cetak Hattrick, Pikat John Herdman

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU