Lansia Asal Kediri Tabanan Hilang saat Tengok Ternak, Keluarga Panik

bali.jpnn.com, TABANAN - Keluarga I Ketut Sadra, 71, asak Banjar Dinas Batugaing, Desa Beraban, Kediri, Tabanan, Bali, lagi panik.

Pasalnya, pria lanjut usia (lansia) ini dilaporkan hilang misterius seusai menengok ternak di belakang rumahnya, Minggu (31/5) lalu.

Tim SAR gabungan pun diturunkan untuk mencari korban sejak kemarin (1/6), tetapi hingga Selasa (2/6) sore korban belum ditemukan.

“Upaya pencarian korban masih berlanjut,” ujar Kapolsek Kediri Kompol I Putu Budiawan kepada awak media.

Korban diketahui pamit meninggalkan rumah sejak Minggu (31/5) sore pukul 13.00 WITA.

Alasan korban ke keluarganya saat itu untuk menengok ternaknya yang ada di kandang belakang rumah.

Versi saksi, korban keluar rumah sambil membawa sabit.

Yang aneh, berdasar rekaman CCTV di lokasi kejadian, korban menuju ladang milik orang lain, bukan ke kandang ternaknya.