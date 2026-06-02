ABK Asal Bogor Tewas Tabrak Taman Jalan Depan Kampus Unud, Tercium Bau Alkohol

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut terjadi di Jalan PB Sudirman, Denpasar, tepat di depan kampus Universitas Udayana (Unud) pada Selasa (2/6) dini hari sekira pukul 00.30 WITA.

Seorang Anak Buah Kapal (ABK) bernama AH, 35, dilaporkan tewas di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak beton taman jalan.

Berdasarkan informasi, korban yang berasal dari Bogor, Jawa Barat, saat itu tengah membonceng rekannya, R, 30.

Keduanya diketahui bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) yang berlabuh di Pelabuhan Benoa, Denpasar.

Kecelakaan tunggal ini bermula saat korban AH mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi DK 5514 CC, bergerak dari arah utara menuju ke selatan.

Namun, setibanya di lokasi kejadian, tepat di depan gedung laboratorium selatan Universitas Udayana, korban diduga kehilangan kendali.

Motor yang melaju kencang tersebut langsung menghantam beton taman jalan yang berada di sisi kiri.

Benturan keras tersebut membuat kedua korban terpental.