JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Hoaks Pocong Begal Bikin Heboh Denpasar, Polisi Pastikan Hasil Rekayasa AI

Hoaks Pocong Begal Bikin Heboh Denpasar, Polisi Pastikan Hasil Rekayasa AI

Minggu, 31 Mei 2026 – 10:21 WIB
Hoaks Pocong Begal Bikin Heboh Denpasar, Polisi Pastikan Hasil Rekayasa AI - JPNN.com Bali
Warganet di Denpasar, Bali, dibuat heboh dengan beredarnya informasi viral terkait dugaan kemunculan pocong begal di wilayah Monang Maning. Polresta Denpasar memastikan hoaks. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warganet di Denpasar, Bali, dibuat heboh dengan beredarnya informasi viral terkait dugaan kemunculan pocong begal di wilayah Monang Maning, Denpasar Barat.

Unggahan yang menyebar luas sejak Sabtu (30/5) siang kemarin memicu keresahan dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Merespons kegaduhan tersebut, Unit Reskrim Polsek Denpasar Barat bergerak cepat melakukan penelusuran.

Baca Juga:

Hasilnya, polisi memastikan bahwa kabar tersebut adalah hoaks.

Tim Buser Polsek Denpasar Barat mengamankan tiga saksi yang masih di bawah umur, masing-masing berinisial N, D, dan B.

“Itu hoaks,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Baca Juga:

Terungkapnya kasus ini bermula ketika saksi B mengedit foto berlatar belakang gang rumahnya di kawasan Monang Maning dengan menambahkan gambar sosok pocong pada Rabu (28/5) malam lalu.

Saksi BB menggunakan aplikasi berbasis Artificial Intelligence (AI).

Warganet di Denpasar, Bali, dibuat heboh dengan beredarnya informasi viral terkait dugaan kemunculan pocong begal di wilayah Monang Maning
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   hoaks pocong begal pocong begal Denpasar Bali Artificial Intelligence Rekayasa AI polsek denpasar barat polresta denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. M. Rahmat dan Bali United Sepakat Berpisah, Enam Tahun Penuh Kenangan - JPNN.com Bali

    M. Rahmat dan Bali United Sepakat Berpisah, Enam Tahun Penuh Kenangan

  2. Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar - JPNN.com Bali

    Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar

  3. Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi - JPNN.com Bali

    Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU