Hoaks Pocong Begal Bikin Heboh Denpasar, Polisi Pastikan Hasil Rekayasa AI

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warganet di Denpasar, Bali, dibuat heboh dengan beredarnya informasi viral terkait dugaan kemunculan pocong begal di wilayah Monang Maning, Denpasar Barat.

Unggahan yang menyebar luas sejak Sabtu (30/5) siang kemarin memicu keresahan dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Merespons kegaduhan tersebut, Unit Reskrim Polsek Denpasar Barat bergerak cepat melakukan penelusuran.

Hasilnya, polisi memastikan bahwa kabar tersebut adalah hoaks.

Tim Buser Polsek Denpasar Barat mengamankan tiga saksi yang masih di bawah umur, masing-masing berinisial N, D, dan B.

“Itu hoaks,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Terungkapnya kasus ini bermula ketika saksi B mengedit foto berlatar belakang gang rumahnya di kawasan Monang Maning dengan menambahkan gambar sosok pocong pada Rabu (28/5) malam lalu.

Saksi BB menggunakan aplikasi berbasis Artificial Intelligence (AI).