Dua Bule Rusia Terjebak Air Pasang Pantai Padang-padang Bali, Evakuasi Dramatis
bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Nasib apes menimpa dua warga negara asing (WNA) bernama Shumskikh Ariadna Anatolievna, 22 dan Kristia Kirill Eduardovich, 23.
Dua bule Rusia itu terjebak di tebing karang setelah air laut tiba-tiba pasang dan menutup akses jalan mereka pada Sabtu (30/5) sore kemarin.
Petaka itu terjadi saat keduanya berniat menikmati senja di Pantai Padang-Padang, Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali.
“Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerima informasi kejadian tersebut pada Sabtu malam pukul 21.20 WITA dari pelapor bernama Wedi,” ujar koordinator lapangan Wahyu, Minggu (31/5).
Menurut Wahyu, petaka bermula ketika kedua turis ini asyik menyusuri Pantai Padang-Padang sejak pukul 17.00 WITA.
Menjelang tengah malam, air laut naik dengan cepat hingga memotong jalur yang mereka lalui. Sadar tak bisa kembali, mereka akhirnya meminta bantuan.
Berdasar laporan pelapor, tim SAR langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian.
Namun, menemukan posisi korban ternyata bukan perkara mudah.
