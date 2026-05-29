Tiga Pelajar Internasional Hilang Misterius di Gunung Batukaru, Begini Akhirnya

bali.jpnn.com, TABANAN - Gunung Batukaru, Tabanan, Bali, kembali menjadi medan mengerikan bagi pendaki amatir yang nekat mendaki.

Tiga orang pendaki, satu warga negara Indonesia (WNI) dan dua warga negara asing (WNA) dilaporkan hilang dan tersesat, Kamis (28/5) kemarin.

Ketiganya yakni Mario Luca, 17, WNI asal Karangasem, Bali, dan dua WNA asal Rusia, Taisiya Chernosvitova, 18, dan Nazar Krasnoruski, 18.

Ketiganya merupakan pelajar lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) di salah satu sekolah Internasional di Denpasar, Bali.

Beruntung ketiga pendaki berhasil ditemukan tim SAR gabungan, Jumat (29/5) pukul 11.00 WITA dalam kondisi selamat.

Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Kadek Donny Indrawan yang memimpin jalannya Operasi SAR mengatakan, ketiga pendaki awalnya berangkat pada Kamis (28/5) pagi pukul 09.00 WITA.

Ketiganya berangkat melalui jalur pendakian Pura Petali, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.

Setelah sampai puncak, ketiganya mulai turun sekitar pukul 15.00 WITA.