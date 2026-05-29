Bocah 12 Tahun Terseret Arus Pantai Yeh Gangga Tabanan, Tim SAR Turun Gunung

Jumat, 29 Mei 2026 – 05:48 WIB
Tim SAR gabungan menyisir Pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara, Tabanan, mencari bocah 12 tahun, I Komang Sastra yang terseret arus, Kamis (28/5) malam. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, TABANAN - Perjuangan tim SAR gabungan dalam menguak keberadaan I Komang Sastra, 12, di perairan Pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara, Tabanan, masih terus berlanjut.

Bocah asal Banjar Jambe Baleran tersebut dilaporkan hilang secara tragis setelah tergulung ombak besar dan terseret arus saat sedang berenang.

Tragedi ini bermula pada Kamis (28/5/2026) sore sekitar pukul 15.30 WITA.

Korban bersama seorang rekannya sengaja datang ke Pantai Yeh Gangga untuk menikmati sore sambil berenang.

Malangnya, saat asyik bermain air, gulungan ombak raksasa tiba-tiba datang menghantam tubuh Komang.

Seketika itu juga, arus laut yang ganas langsung menarik tubuh bocah malang tersebut ke tengah.

Rekannya sempat melakukan aksi heroik dengan menyambar dan menarik tangan korban sekuat tenaga.

Namun, apa daya, tarikan arus laut Yeh Gangga jauh lebih kuat hingga pegangan tangan mereka terlepas.

