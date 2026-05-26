Bule Jerman di Bali Tewas Tersengat Listrik saat Mandi, Ditemukan Bersujud

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nasib nahas menimpa warga negara asing (WNA) asal Jerman bernama Patrick Paffrath alias PP, 53.

Korban ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi rumahnya di Jalan Kutat Lestari Gang Pelanggi No. 14, Desa Sanur Kauh, Denpasar, Bali, Senin (25/5/2026) malam.

Dugaan awal, korban tewas akibat tersengat aliran listrik dari pemanas air (water heater).

Bukti memilukan ditemukan oleh Tim Identifikasi Polresta Denpasar saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kejadian, Jalan Kutat Lestari Gang Pelanggi.

Polisi menemukan adanya bekas kulit korban yang menempel erat pada selang shower kamar mandi.

"Dari hasil pemeriksaan awal, nihil ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Namun, terdapat luka bakar di punggung belakang.

Ditambah adanya bekas kulit pada selang shower, kuat dugaan korban meninggal karena terkena setrum," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Selasa (26/5).