Pecah Keributan Massal WNA Kulit Hitam vs Putih, Kapolres Badung Warning Keras

Selasa, 26 Mei 2026 – 06:48 WIB
Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba memimpin olah TKP setelah terjadi keributan massal antar-WNA di Jade by Todd English, Jalan Pemelisan Agung, Tibubeneng, Kuta Utara. Foto: Instagram @polresbadung

bali.jpnn.com, BADUNG - Polres Badung bergerak cepat mengusut kasus perkelahian massal antar-Warga Negara Asing (WNA) yang terjadi di Jade by Todd English, Jalan Pemelisan Agung, Tibubeneng, Kuta Utara.

Keseriusan ini ditunjukkan dengan turunnya Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba secara langsung memimpin olah tempat kejadian perkara (TKP).

Peristiwa yang terjadi pada Jumat (22/5) pukul 01.40 WITA ini sempat terekam kamera pengunjung hingga viral di media sosial.

Menurut informasi, keributan diduga dipicu salah paham akibat pengaruh minuman keras. Ketegangan berawal dari adu mulut antara kelompok WNA kulit hitam di meja L302 dan kelompok WNA kulit putih di meja L303.

Situasi memanas saat pengunjung dari meja lain ikut memprovokasi dan mendekati lokasi cekcok, memicu aksi saling serang.

Meski petugas keamanan bar sempat mencoba melerai, situasi pecah menjadi tawuran massal setelah seorang WNA melempar gelas kaca yang mengenai pelipis korban hingga terluka.

Selain menyebabkan beberapa WNA luka-luka, keributan ini mengakibatkan kerusakan fasilitas bar, termasuk hancurnya puluhan gelas dan perlengkapan konter minuman.

Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba menyatakan penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti penting serta rekaman CCTV dari lokasi kejadian.

