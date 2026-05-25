Buruh Proyek Pembobol Alfamart di Denpasar Ditangkap Massa, Aksinya Kelewatan

Senin, 25 Mei 2026 – 21:43 WIB
Buruh proyek bernama Muktadir alias M, 32, diamankan warga saat membobol toko swalayan Alfamart di Jalan Sidakarya No. 61, Desa Sidakarya, Denpasar Selatan. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan tersangka. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi nekat seorang buruh proyek Muktadir alias M, 32, berujung apes.

Niat hati menguras isi toko swalayan Alfamart di Jalan Sidakarya No. 61, Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, pria asal Pamekasan, Jawa Timur ini justru tertangkap basah dan menjadi bulan-bulanan warga.

Muktadir diamankan warga awal bulan, tepatnya pada 5 Mei 2026, pukul 03.05 WITA.

"Benar, pelaku telah diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan setelah menerima laporan dari masyarakat dan korban atas nama Muhamad Angga Nurvianto," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu Gede Adi Saputra Jaya, Senin (25/5).

Pelaku diketahui melancarkan aksinya seorang diri dengan modal nekat.

Muktadir beraksi dengan cara memanjat bangunan toko, merusak genteng, lalu menjebol plafon untuk bisa menyelinap masuk ke dalam area kasir dan gudang Alfamart.

Setelah berhasil masuk, pelaku mengacak-acak isi toko dan menjarah barang berharga.

Pelaku lalu memasukkan ratusan bungkus rokok, ponsel inventaris toko, hingga uang tunai ke dalam kantong belanjaan Alfamart.

