Pria Nusa Penida Tewas di Dasar Sumur, Berawal dari Temuan Sandal & Rokok

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Nasib apes menimpa warga Banjar Pundukaha Kelod, Nusa Penida, Klungkung, Bali, Wayan Lanang.

Pria berumur 36 tahun itu ditemukan meninggal dunia di dalam sumur di Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung, Senin (25/5) siang.

Korban berhasil dievakuasi Tim SAR gabungan setelah sempat dilaporkan hilang sejak sehari sebelumnya.

Kejadian misteri hilangnya korban bermula ketika pihak keluarga menyadari Wayan Lanang belum juga kembali ke rumah sejak Minggu (24/5).

Keluarga bersama warga setempat sempat melakukan pencarian awal, tetapi tidak membuahkan hasil.

Titik terang baru muncul pada Senin pagi sekitar pukul 06.45 Wita.

Sang bibi menemukan barang-barang milik korban tercecer di dekat sumur tak jauh dari lokasi kejadian.

"Keluarga curiga karena melihat ada sandal dan rokok milik korban di sekitar sumur," ujar Koordinator Unit Siaga SAR Nusa Penida, Cakra Negara, Senin (25/5).