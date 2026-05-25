Pemotor Asal Bandung Tabrakan Adu Banteng di Denpasar, Tewas Mengenaskan

Senin, 25 Mei 2026 – 17:27 WIB
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas di Jalan Cokroaminoto, Denpasar, Senin (25/5) dini hari yang menewaskan pemotor asal Bandung. Foto: Antara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut yang melibatkan sepeda motor dan truk logistik kembali terjadi di jalur tengkorak Kota Denpasar.

Seorang pemotor Bubun Bunyamin, 40, terlibat tabrakan adu banteng dengan truk yang melaju dari arah berlawanan di Jalan Cokroaminoto, tepat di depan Pasar Adat Ubung, Km 4, Denpasar, Senin (25/5) dini hari.

Kecelakaan maut yang berlangsung pukul 04.00 WITA mengakibatkan korban asal Balendah, Bandung, Jawa Barat itu, tewas mengenaskan.

Korban mengembuskan napas terakhir di tempat kejadian perkara (TKP) akibat mengalami cedera kepala berat (CKB).

“Telah terjadi lakalantas yang melibatkan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi DK 2240 AFF dengan Truk Mitsubishi P 8569 VS.

Satu orang korban, yakni pengendara sepeda motor, meninggal dunia di TKP,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (25/5).

Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, kecelakaan bermula ketika Bubun Bunyamin yang mengendarai Honda Beat bergerak dari arah utara (menuju arah kota) ke selatan.

Dari arah berlawanan (selatan ke utara), melaju Truk Mitsubishi yang dikemudikan Edy Sutikno, 59, seorang sopir yang tinggal di Jalan Padang Mekar, Denpasar.

