Jasad Bayi Perempuan Dievakuasi dari Tukad Mati Badung, Tali Pusar Masih Menempel

Minggu, 24 Mei 2026 – 20:02 WIB
Tim Ident Polresta Denpasar melakukaan olah TKP di lokasi pembuangan bayi di aliran sungai Tukad Mati, Jalan Tuan Lange, Kuta, Badung, Sabtu (23/5) kemarin sore pukul 16.00 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasr

bali.jpnn.com, KUTA - Misteri pembuangan bayi kembali mengguncang kawasan pariwisata Kuta, Bali.

Sesosok jasad bayi perempuan ditemukan mengambang di aliran sungai Tukad Mati, Jalan Tuan Lange, Kuta, Badung, Sabtu (23/5) kemarin sore pukul 16.00 WITA.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengungkapkan jasad bayi tanpa identitas itu pertama kali diketahui oleh pemancing yang melintas.

Pemancing itu yang kemudian menginformsikan kepada warga sekitar bernama Firman Setiawan, 16, dan I Made Cakra, 55.

"Setelah memastikan adanya jasad bayi tersebut, warga segera melapor ke Polsek Kuta," ujar Iptu Gede Adi Saputra Jaya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ident Polresta Denpasar, bayi itu ditemukan mengambang tanpa busana dengan posisi miring ke kiri di atas sebuah kasur.

Bagian tubuh sebelah kanan terpantau sudah membiru.

Meskipun ari-ari sudah tidak ada, tali pusar bayi tersebut diketahui masih menempel pada tubuhnya yang utuh.

TAGS   bayi bayi perempuan Tukad Mati kuta jasad bayi Tali Pusar polsek kuta RSUP Prof Ngoerah polresta denpasar pemancing

