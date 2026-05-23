Bayi Perempuan Ditemukan di Semak-Semak Goa Betel Jimbaran, Kucing Jadi Petunjuk

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Sebuah keajaiban di tengah kegelapan terjadi di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, Jumat (22/5) malam.

Seorang bayi perempuan yang baru lahir berhasil diselamatkan dari dinginnya malam setelah ditemukan di dalam semak-semak di Jalan Goa Betel, Jimbaran, Kuta Selatan, pukul 23.43 WITA.

Menariknya, penemuan bayi malang ini berawal dari sebuah peristiwa tak terduga, seekor kucing yang mendadak melintas di depan sepeda motor seorang warga yang baru pulang bekerja.

“Iya, benar. Ada penemuan bayi di sema-semak di Jimbaran,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Sabtu (23/5).

Peristiwa ini bermula saat seorang pemuda bernama Matias Lau Kolly, 25, dalam perjalanan pulang dari tempatnya bekerja.

Saat berjalan di Jalan Goa Gong, tiba-tiba seekor kucing melintas mendadak di depan sepeda motornya.

Matias terpaksa mengerem mendadak dan menghentikan kendaraannya.

Namun, di tengah kesunyian malam saat motornya berhenti, telinga Matias menangkap suara samar yang menyayat hati—suara tangisan bayi dari arah semak-semak.