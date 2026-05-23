Pria Asal Jakarta Tewas Membusuk di Denpasar, Adik Korban Beri Isyarat

Sabtu, 23 Mei 2026 – 14:42 WIB
Tim Inafis Polresta Denpasar mengidentifikasi kematian Rudi Ganti, 56, asal Jakarta di sebuah kamar indekos di Mandalasari, Desa Dangri Kelod, Denpasar, Jumat (22/5) malam pukul 23.00 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga Jalan Raya Puputan Gang 6, Banjar Mandalasari, Desa Dangri Kelod, Denpasar dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di dalam kamar indekos, Jumat (22/5) malam pukul 23.00 WITA.

Korban diidentifikasi bernama Rudi Ganti, 56, asal Jakarta.

Korban Rudi Ganti ditemukan dalam kondisi mengalami lebam mayat, tanda mulai mengalami pembusukan.

“Posisinya dalam keadaan terlentang, memakai baju kemeja warna cokelat dan celana hitam,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya Sabtu (23/5).

Korban pertama kali ditemukan oleh adik kandungnya, Gundu Panca Marano, 40, yang saat itu datang ke kos untuk mengambil pakaian kotor.

Saat membuka pintu kamar, saksi Gundu Panca Marano langsung mencium bau busuk menyengat dan mendapati korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa.

Tubuh korban mulai menghitam. Saksi kemudian berteriak meminta tolong kepada tetangga dan menghubungi pemilik indekos.

“Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

