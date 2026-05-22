Gudang Ikan Hias PT Aqua First Bali Ludes Terbakar, Ini Temuan Polisi

Jumat, 22 Mei 2026 – 19:43 WIB
Kebakaran hebat melanda gudang ikan hias milik PT Aqua First Bali yang berlokasi di Jalan Pulau Belitung Gang Anggur, Pedungan, Denpasar Selatan, Jumat (22/5) siang. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebakaran hebat melanda gudang ikan hias milik PT Aqua First Bali yang berlokasi di Jalan Pulau Belitung Gang Anggur, Pedungan, Denpasar Selatan, Jumat (22/5) siang.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 13.40 WITA tersebut.

"Benar telah terjadi kebakaran sebuah gudang ikan hias milik Ibu Nina.

Api diduga kuat berasal dari hubungan arus pendek (korsleting) listrik di ruang penyimpanan," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Jumat (22/5).

Kebakaran saat terik matahari itu pertama kali diketahui para karyawan yang sedang beraktivitas di dalam kantor.

Saksi Rizka Della Kurnia, 28, menuturkan sekitar pukul 13.40 WITA, dirinya mencium bau menyengat seperti kabel terbakar.

Curiga dengan aroma tersebut, Rizka bergegas memeriksa area belakang bangunan.

Betapa terkejutnya ia saat mendapati api sudah berkobar cukup besar.

