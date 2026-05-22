Pesta Arak di Denpasar Berujung Tragis, Satu Orang Ditusuk, Pelaku Kabur

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minuman keras (miras) kembali menjadi pemicu aksi kekerasan di Bali.

Acara kumpul-kumpul sambil menenggak miras jenis arak di sebuah tempat indekos di Jalan Gunung Lumut Gang Dahlia, Desa Padangsambian Klod, Denpasar Barat, Rabu (20/5) malam lalu berujung tragis.

Seorang pemuda bernama Yulius Dapa Yora, 26, asal Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), bersimbah darah setelah ditusuk temannya sendiri, Robert, dengan sebilah pisau pada pukul 22.25 WITA.

“Terlapor Robert yang kabur seusai beraksi masih dalam pengejaran petugas,” ujar Kapolsek Denpasar Barat Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati kepada awak media.

Akibat luka tusuk serius di dada, korban Yulius Dapa Yora kini harus menjalani perawatan intensif di RSUP Prof Ngoerah, Denpasar.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kejadian bermula ketika korban, pelaku, dan beberapa penghuni indekos menggelar pesta miras sejak pukul 21.00 WITA.

Dua orang saksi, Marten Ngongo, 40, dan Abdontius Doku Bani, 23, menyebutkan bahwa situasi awalnya mencair.

Namun, seiring pengaruh alkohol yang mulai meracuni kesadaran, situasi mendadak tak terkendali.