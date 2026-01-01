JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Sidak Pagi Buta, Ditjenpas Bongkar Penyelundupan Narkoba di Lapas Kerobokan

Sidak Pagi Buta, Ditjenpas Bongkar Penyelundupan Narkoba di Lapas Kerobokan

Jumat, 22 Mei 2026 – 04:15 WIB
Sidak Pagi Buta, Ditjenpas Bongkar Penyelundupan Narkoba di Lapas Kerobokan - JPNN.com Bali
Tepat pada Rabu, 20 Mei 2026 pukul 02.00 WITA dini hari, tim yang dipimpin langsung Direktur Pamintel Ditjenpas Kemenimipas bergerak melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara menyeluruh di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Badung, Bali. Foto: Humas Ditjenpas for JPNN.com

bali.jpnn.com, BADUNG - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) membongkar jaringan narkoba di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Badung, Bali.

Juru Bicara Ditjenpas Kemenimipas Rika Aprianti menyatakan keberhasilan ini menjadi bukti keseriusan institusinya membersihkan lapas dan rutan dari bahaya narkoba.

"Kami tidak main-main. Komitmen kami jelas, lapas dan rutan harus bersih dari narkoba," ujar Rika Aprianti saat memberikan keterangan, Kamis (21/5) malam.

Baca Juga:

Rika Aprianti membeberkan, pengungkapan kasus ini bermula dari instruksi rahasia setelah berkoordinasi dengan Kepala Kanwil Ditjenpas Bali.

Tepat pada Rabu, 20 Mei 2026 pukul 02.00 WITA dini hari, tim yang dipimpin langsung Direktur Pamintel bergerak melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara menyeluruh.

Petugas menyisir setiap sudut kamar hunian, memeriksa kepala lingkungan, hingga warga binaan Lapas Kerobokan yang tengah terlelap.

Baca Juga:

Hasilnya mencengangkan. Petugas menemukan sejumlah barang terlarang yang diselundupkan ke dalam lapas.

"Dari sidak tersebut, tim menemukan beberapa jenis narkotika, handphone (HP), hingga minuman keras (miras)," kata Rika Aprianti.

etugas menyisir setiap sudut kamar hunian, memeriksa kepala lingkungan, hingga warga binaan Lapas Kerobokan yang tengah terlelap.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   sidak Ditjenpas Ditjen Kemenimipas lapas kerobokan Kanwil Ditjenpas Bali polda bali BNNP Bali narkoba penyelundupan narkoba

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dewa United vs Bali United: Ambisi Riekerink Masih Sama, Sentil Persebaya - JPNN.com Bali

    Dewa United vs Bali United: Ambisi Riekerink Masih Sama, Sentil Persebaya

  2. Joao Ferrari Tebar Ancaman Menjelang Kontra Dewa United, Statistiknya Amazing - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Tebar Ancaman Menjelang Kontra Dewa United, Statistiknya Amazing

  3. Dewa United vs Bali United: Johnny Jansen Janji Tampil Habis-habisan, Penting - JPNN.com Bali

    Dewa United vs Bali United: Johnny Jansen Janji Tampil Habis-habisan, Penting

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU