Pedagang Asongan Tewas Terjepit Kendaraan di KMP Tunu Pratama Jaya, RIP!

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Nasib nahas menimpa seorang pedagang asongan berinisial Syt, 33.

Korban mengembuskan napas terakhirnya setelah diduga mengalami kecelakaan kerja, terjepit di antara kendaraan di dalam kapal yang tengah melakukan proses bongkar muat di dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali.

Peristiwa tragis yang dialami warga Dusun/Banjar Penginuman, Kelurahan Gilimanuk, Melaya, Jembrana, Bali, ini terjadi pada Kamis (21/5/2026) dini hari, sekitar pukul 03.20 WITA.

Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di dalam lambung KMP Tunu Pratama Jaya 5888.

Menurut informasi, petaka ini bermula saat situasi kapal sedang sibuk oleh aktivitas pemuatan kendaraan.

Di tengah hiruk-pikuk tersebut, korban mendadak terjepit truk tronton box Selox bernomor polisi W 8653 UV.

Tubuh korban terjepit di antara lambung kapal dan kendaraan lain yang ada di dekatnya.

Melihat kejadian tersebut, saksi di lokasi langsung bergerak cepat mengevakuasi korban.