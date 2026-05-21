JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Detik-detik Pemuda NTT Tewas Ditusuk Teman Sendiri Seusai Pesta Miras di Bali

Detik-detik Pemuda NTT Tewas Ditusuk Teman Sendiri Seusai Pesta Miras di Bali

Kamis, 21 Mei 2026 – 17:32 WIB
Detik-detik Pemuda NTT Tewas Ditusuk Teman Sendiri Seusai Pesta Miras di Bali - JPNN.com Bali
Ilustrasi aksi pelaku AVM, 21, menghabisi temannya sendiri Kristoforus Loe Lae, 23, seusai pesta miras di Jalan Toya Ning II, Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (20/5) tengah malam. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Pesta minuman keras (miras) di sebuah tempat indekos di Jalan Toya Ning II, Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, berujung petaka berdarah.

Pemuda asal Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kristoforus Loe Lae, 23, tewas mengenaskan setelah ditusuk menggunakan pisau belati oleh temannya, AVM, 21, Rabu (20/5) menjelang tengah malam.

Tragisnya, aksi penusukan membabi buta itu dipicu lantaran pelaku tidak terima ditegur korban saat tengah terlibat cekcok hebat hingga saling pukul dengan ayah kandungnya sendiri.

Baca Juga:

"Pelaku berinisial AVM saat ini sudah berhasil diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Kuta Selatan," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (21/5).

Petaka berdarah ini bermula ketika korban, pelaku, dan beberapa rekannya berkumpul untuk menenggak miras jenis arak dan Drum Whisky.

Sekitar pukul 23.00 WITA, pelaku AVM yang sudah dalam kondisi mabuk berat terlibat adu mulut hingga saling pukul dengan sang ayah, Siprianus, 57.

Baca Juga:

Melihat keributan itu, rekan-rekan pelaku mencoba melerai.

Korban Kristoforus Loe Lae kemudian berinisiatif menasihati pelaku agar tidak melawan orang tuanya.

Pemuda asal Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kristoforus Loe Lae, 23, tewas mengenaskan setelah ditusuk temannya di sebuah tempat indekos di Kuta Selatan, Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pemuda NTT Pemuda NTT tewas penusukan miras pesta miras Kuta Selatan Bali polsek kuta selatan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dewa United vs Bali United: Ambisi Riekerink Masih Sama, Sentil Persebaya - JPNN.com Bali

    Dewa United vs Bali United: Ambisi Riekerink Masih Sama, Sentil Persebaya

  2. Joao Ferrari Tebar Ancaman Menjelang Kontra Dewa United, Statistiknya Amazing - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Tebar Ancaman Menjelang Kontra Dewa United, Statistiknya Amazing

  3. Dewa United vs Bali United: Johnny Jansen Janji Tampil Habis-habisan, Penting - JPNN.com Bali

    Dewa United vs Bali United: Johnny Jansen Janji Tampil Habis-habisan, Penting

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU