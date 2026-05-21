Pria Lotim Jadi Otak Misteri Mayat Terkubur di Bali, Begini Kronologi Aksi Pelaku

Kamis, 21 Mei 2026 – 07:32 WIB
Kapolres Badung AKPB Joseph Edward Purba (tengah) memberikan keterangan kepada awak media kemarin (20/5) terkait penangkapan empat pelaku pembunuhan pria 25 asal Sumbawa, NTB, berinisial DAD, yang ditemukan terkubur di area persawahan di Darmasaba, Badung, Bali. Foto: Instagram @polsekabs

bali.jpnn.com, BADUNG - Misteri penemuan mayat DAD, 25, yang ditemukan terkubur di area persawahan di Jalan Antasura, Banjar Cabe, Desa Darmasaba, Kecamatan Darmasaba, Badung, Bali, pada Selasa (12/5) sore pukul 16.00 WITA, mulai terang benderang.

Tim Buser Satreskrim Polres Badung berhasil membongkar kasus tersebut setelah mengamankan empat pelaku pembunuhan pria asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu di dua tempat berbeda di Jember, Jawa Timur, Senin, 18 Mei 2026 lalu.

Empat pelaku yang resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan itu, yakni DF, 20, asal Lombok Timur (Lotim), NTB; MKH, 24; AFP, 17 dan IPR, 16, ketiganya asal Jember, Jawa Timur.

“Berdasar pemeriksaan sementara, pembunuhan ini sudah direncanakan oleh tersangka,” ujar Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba kepada awak media, Rabu (20/5) kemarin.

Kapolres Badung mengungkapkan aksi nekat ini diotaki oleh rekan kerja korban, DF, asal Lombok Timur, NTB.

Pembunuhan sadis ini bermula saat korban DAD mengirim pesan WhatsApp (WA) ke tersangka DF pada Kamis (7/5/2026) malam pukul 23.00 WITA.

Korban berencana untuk mengambil kompresor di tempat kerjanya.

Merasa sakit hati karena kerap diejek dan jadi korban bullying, DF justru memanfaatkan momen itu untuk mengajak tiga temannya merampok dan menghabisi korban.

