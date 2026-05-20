JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Duh, Sesama Warga Sumba Barat Daya NTT Adu Jotos di Denpasar, Begini Ceritanya

Duh, Sesama Warga Sumba Barat Daya NTT Adu Jotos di Denpasar, Begini Ceritanya

Rabu, 20 Mei 2026 – 19:21 WIB
Duh, Sesama Warga Sumba Barat Daya NTT Adu Jotos di Denpasar, Begini Ceritanya - JPNN.com Bali
Ilustrasi aksi penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban di lapangan Bajra Sandhi, Renon, Denpasar. Keributan ini sama-sama melibatkan warga Sumba Barat Daya, NTT. Ilustrasi Rara/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Lapangan Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, gempar, Minggu (10/5) petang.

Aksi pengeroyokan terjadi di sisi barat lapangan pukul 18.05 WITA, dipicu oleh kecemburuan dan kesalahpahaman akibat sapaan seorang mantan kekasih.

Sesama warga Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) terlibat keributan dan memancing aparat kepolisian datang dan mengamankan pelaku.

Baca Juga:

“Pengeroyokan itu mengakibatkan korban Dominggus babak belur dikeroyok Stephanus NA bersama tiga temannya,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (20/5).

Berdasarkan keterangan korban Dominggus, 31, kejadian bermula saat dirinya bersama pacarnya Evi alias E, 29, berjalan-jalan di sisi barat Lapangan Bajra Sandhi.

Pada saat menikmati suasana Minggu petang, keduanya bertemu dengan pelaku Stephanus NA, 33.

Baca Juga:

Pelaku merupakan mantan pacar Evi yang kini jadi kekasih korban, Dominggus.

Pelaku sempat menyapa saksi Evi, tetapi situasi berubah menjadi cekcok mulut setelah korban mempertanyakan maksud sapaan tersebut.

Sesama warga Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) terlibat keributan dan memancing aparat kepolisian datang dan mengamankan pelaku.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   sumba barat daya NTT pengeroyokan Denpasar Bali polsek denpasar timur renon polresta denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Boris Kopitovic Menggila di Laga Terakhir, Puji Taktik Johnny Jansen - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Menggila di Laga Terakhir, Puji Taktik Johnny Jansen

  2. Bursa Transfer: Tujuh Pemain Pilar Bali United Hengkang? Johnny Jansen Merespons - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Tujuh Pemain Pilar Bali United Hengkang? Johnny Jansen Merespons

  3. Johnny Jansen Bicara Kontrak Sambil Menangis, Langsung Pulang ke Belanda, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bicara Kontrak Sambil Menangis, Langsung Pulang ke Belanda, Ada Apa?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU