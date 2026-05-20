Duh, Sesama Warga Sumba Barat Daya NTT Adu Jotos di Denpasar, Begini Ceritanya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Lapangan Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, gempar, Minggu (10/5) petang.

Aksi pengeroyokan terjadi di sisi barat lapangan pukul 18.05 WITA, dipicu oleh kecemburuan dan kesalahpahaman akibat sapaan seorang mantan kekasih.

Sesama warga Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) terlibat keributan dan memancing aparat kepolisian datang dan mengamankan pelaku.

“Pengeroyokan itu mengakibatkan korban Dominggus babak belur dikeroyok Stephanus NA bersama tiga temannya,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (20/5).

Berdasarkan keterangan korban Dominggus, 31, kejadian bermula saat dirinya bersama pacarnya Evi alias E, 29, berjalan-jalan di sisi barat Lapangan Bajra Sandhi.

Pada saat menikmati suasana Minggu petang, keduanya bertemu dengan pelaku Stephanus NA, 33.

Pelaku merupakan mantan pacar Evi yang kini jadi kekasih korban, Dominggus.

Pelaku sempat menyapa saksi Evi, tetapi situasi berubah menjadi cekcok mulut setelah korban mempertanyakan maksud sapaan tersebut.