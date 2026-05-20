Cewek Misterius Tewas Ditabrak Tiga Mobil di Denpasar, Pelaku Nekat Kabur

Rabu, 20 Mei 2026 – 14:43 WIB
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, Rabu (20/5) dini hari sekitar pukul 02.20 WITA yang menewaskan seorang cewek misterius. Foto: Antara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, Rabu (20/5) dini hari sekitar pukul 02.20 WITA.

Seorang perempuan tanpa identitas alias Mrs X ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan setelah menjadi korban tabrak lari beruntun yang melibatkan tiga unit mobil sekaligus.

Peristiwa memilukan ini terjadi tepat di depan Perumahan Kubu Pratama Indah Km 10, Pemecutan Klod, Denpasar Barat.

Ironisnya, dua pengemudi mobil yang diduga pertama kali menghantam tubuh korban justru memilih tancap gas dan melarikan diri.

Nyawa korban tidak tertolong akibat kerasnya benturan. Tubuh malangnya ditemukan tergeletak di tengah badan jalan dengan luka yang sangat parah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, paha korban patah, terdapat luka terbuka di bagian leher, serta pendarahan hebat dari telinga.

Polisi menduga kuat korban sempat terseret beberapa meter dan terlindas roda kendaraan sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir di lokasi kejadian.

Berdasarkan informasi, kecelakaan bermula saat sebuah mobil misterius melaju kencang dari arah utara menuju selatan.

